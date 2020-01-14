В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями

Активисты у здания центрального банка в Бейруте забрасывают стражей порядка камнями, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Столкновения между протестующими и полицией в прямом эфире транслирует ливанский телеканал LBC.

Активисты подожгли мусорные баки и блокировали дороги у центробанка. К месту столкновений прибыли кареты скорой помощи, поступает информация о пострадавших. После сообщений о столкновениях к банку начали прибывать новые группы демонстрантов. Полиция также стягивает подкрепления.

Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Заблокировано движение и у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.

Ранее митингующие у дома премьер-министра Хассана Дияба в Бейруте дали властям 48 часов на формирование нового правительства. В противном случае они пообещали перейти к более решительным действиям на улицах.

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