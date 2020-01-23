Суд Канады оштрафовал Volkswagen почти на $150 млн по делу о дизельном скандале

23 января 2020 04:41 (UTC+04:00)

Суд Канады в среду постановил оштрафовать немецкий концерн Volkswagen на $149,5 млн по делу о манипуляциях данными о вредных веществах, содержащихся в выхлопных газах автомобилей компании. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, компания признала вину. Как заявил прокурор Том Лемон, сумма штрафа является "беспрецедентной". "Она [сумма штрафа] в 26 раз превышает самый большой федеральный штраф за преступления против окружающей среды", - добавил он.

Автомобильный концерн заявил, что средства, выплаченные в качестве штрафа, пойдут на поддержку национальных и провинциальных проектов, связанных с экологией.

Ранее в декабре компании были предъявлены обвинения в том, что она импортировала в Канаду более 180 тыс. автомобилей, которые не соответствовали экологическим стандартам о допустимом содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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