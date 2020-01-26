При взрыве автоцистерны в Перу погибли 14 человек

26 января 2020 05:46 (UTC+04:00)

На окраине перуанской столицы Лимы в результате взрыва автоцистерны с газом погибли 14 человек. Об этом сообщает в субботу агентство ANDINA со ссылкой на Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти погибших и порядка 50 пострадавших.

48 человек остаются в больницах с ожогами разной степени тяжести. По меньшей мере половина из них находится в критическом состоянии, у них повреждено более 50% тела.

В четверг утром на одном из перекрестков на окраине Лимы произошла утечка пропан-бутана из автоцистерны, перевозившей 2,5 тыс. литров газа, после того, как грузовик наехал на неровность дорожного покрытия. Облако газа быстро распространилось по кварталу, после чего по невыясненной причине произошла его детонация и начался пожар, охвативший несколько жилых домов.

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