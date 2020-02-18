ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала порядка 100 случаев передачи нового коронавируса COVID19 от человека к человеку, большинство из них на круизном лайнере "Diamond Princess", заявил на брифинге во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент насчитывается 92 случая передачи COVID19 от человека к человеку в 12 странах за пределами Китая. У нас недостаточно данных о случаях за пределами Китая, чтобы провести сравнительную оценку серьезности заболевания или уровня смертности", - сказал он.

По его словам, ВОЗ отслеживает ситуацию вместе с государствами, где были зарегистрированы заболевшие, чтобы лучше понять развитие каждого случая болезни.

При этом организация пока не зарегистрировала устойчивой передачи вируса от человека к человеку, за исключением заразившихся на круизном лайнере "Diamond Princess". В ВОЗ подчеркнули, что большинство из них имеют легкую форму COVID19, а основная часть пассажиров и вовсе здорова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.