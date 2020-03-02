Минобороны Турции: В Идлибе нейтрализованы 2557 сторонников Асада

Операция «Весенний щит» продолжается на северо-западе Сирии успешно и в соответствии с намеченным планом, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник провинции Хатай, пишет Trend со ссылкой на агентсво Анадолу.

Глава оборонного ведомства отметил, что части ВС Турции продолжают наносить сокрушительные удары в ответ на попытки атак и обстрелов со стороны сил режима Башара Асада.

«В рамках операции «Весенний щит» сбиты 2 самолета, 8 вертолетов и 2 БПЛА, уничтожены 135 танков, 5 комплексов ПВО. Нейтрализованы 2557 сторонников режима Башара Асада», - сообщил министр.

Акар подчеркнул, что Турция не стремится к военному противостоянию с Россией в Сирии и об этом хорошо известно всем сторонам.

«Нашей единственной целью является прекращение массового кровопролития, чинимого сторонниками Башара Асада, что позволит предотвратить радикализацию на северо-западе Сирии и остановить поток беженцев», - сказал министр.