Цена нефти Brent упала ниже 29 долларов впервые с 2016 года
Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4% во вторник вечером, цена на Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По состоянию на 21.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,76% - до 28,92 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,1%, до 28,1 доллара за баррель.
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