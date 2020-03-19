Европейские футбольные чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров

В мире 19 марта 2020 02:35 (UTC+04:00)
Европейские футбольные чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров

Пятерка сильнейших футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум €3,4 млрд из-за остановки соревнований, связанной с пандемией коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG.

Согласно анализу, потенциальный суммарный доход в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Германии и Франции мог составить от €3,4 млрд до €3,95 млрд.

Больше всего потеряет чемпионат Англии, который в оставшихся 92 матчах может недосчитаться до €1,25 млрд. Чемпионат Испании может потерять до €950 млн, Германии - до €750 млн, Италии - до €650 млн, Франции - до €400 млн.

В эти суммы входят контракты на телевизионные трансляции, спонсорские соглашения, билеты и различные услуги, оказываемые зрителям во время матчей. Исследование не учитывает участие клубов этих чемпионатов в еврокубках, которые также прерваны из-за пандемии.

Чемпионаты Англии и Италии были пока приостановлены до 3 апреля, Германии - до 2 апреля, Испании - до 5 апреля, чемпионат Франции отложен до последующего уведомления властями страны.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

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