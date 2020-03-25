Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX к маю. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации одного из источников агентства, Boeing попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле. Другой источник отметил, что компания изначально планировала возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом решила перенести старт производства на май.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не могут допустить экономического краха Boeing и окажут компании умеренную финансовую поддержку.

В декабре минувшего года Boeing объявила о приостановке выпуска 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой серии временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.