Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников

В мире 16 апреля 2020 01:01 (UTC+04:00)
Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что на деньги, полученные благодаря трансляции церемонии их бракосочетания, закупят питание для британских школьников на время вспышки коронавируса, сообщила в среду The Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Принц Гарри и Меган Маркл распорядились передать более $110 тысяч благотворительной организации Feeding Britain.

Супруги, которые сейчас находятся в США, связались с духовным главой Церкви Англии в Соединенном Королевстве архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, который проводил торжество в 2018 году и возглавляет Feeding Britain.

"Мы невероятно благодарны за такую щедрую поддержку, которая, слава Богу, поддержит наши действия по борьбе с коронавирусом, пока школы не откроются", – отметил директор компании Feeding Britain Эндрю Форси.

Он добавил, что в сложившейся ситуации организация "ежедневно помогает обеспечивать завтраком, обедом и ужином" десятки тысяч британских школьников.

Семья принца договорилась с BBC о том, что сверхприбыль от трансляции свадьбы передадут на благотворительные цели.

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