В Азербайджане организован специальный авиарейс для жителей Украины

БАКУ/Trend/ - Посольством Украины в Азербайджане совместно с авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) организован спецрейс Баку-Киев в целях возвращения на родину граждан Украины,а также лиц, имеющих право на проживание в Украине сообщает Trend со ссылкой на диппредставительство. .

По данным источника, 11 мая в 15:30 по бакинскому времени (прилет в 18:30 по киевскому времени) будет осуществляться авиаперевозка данных пассажиров. Рейс предназначен только для граждан Украины и иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Регистрация на рейс будет проходить у стойки МАУ в аэропорту им. Гейдара Алиева в Баку по стандартной процедуре.

На пограничном контроле пассажиры должны показать смартфон с украинским мобильным номером и загруженным приложением «Дій вдома» - инструкции по загрузке и установке приложения.

Наличие установленного приложения на телефоне и соответствующая регистрация в нем обязательна и перед вылетом из Баку будут проверяться сотрудниками аэропорта. В противном случае пассажиры по прилету на Украину будут помещены на 14 дневный карантин в специально оборудованном месте. С правилами помещения на карантин в Украине можно ознакомиться нажав сюда.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev