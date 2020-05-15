В работе YouTube произошел сбой
Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наиболее активно на сбои жалуются пользователи США, Великобритании, Германии и Японии.
Большая часть (61%) жалоб касаются проблем с просмотром видео, еще 37% пользователей сообщают о неполадках в работе сайта, а 1% не могут войти в свою учетную запись.
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