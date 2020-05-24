Вблизи центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути обнаружена аномалия

На расстоянии около 0,2 астрономической единицы от сверхмассивной черной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути, обнаружен источник квазипериодического излучения миллиметрового диапазона волн. Исследование международного коллектива ученых опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, сообщает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Полученные с помощью обсерватории данные позволили установить, что периодичность излучения примерно равна получасу — времени полного оборота вокруг сверхмассивной черной дыры внутреннего края ее аккреционного диска. Указанное обстоятельство означает, что источник излучения находится на удалении 0,2 астрономических единиц от Sgr A*, соответствующему радиусу внутреннего края аккреционного диска.

Возникновение аномального излучения специалисты связывают с экзотическими явлениями, происходящими в окрестностях сверхмассивной черной дыры, в частности, с существованием разогретых газопылевых источников, находящихся непосредственно на внутреннем крае аккреционного диска.

В ноябре 2016 года физики-теоретики Стивен Хокинг, Малкольм Перри и Эндрю Строминжер предложили расширить классическое описание черных дыр. Сделать это предлагается при помощи введения новых законов сохранения, позволяющих описать гравитационные объекты при помощи гораздо большего числа параметров, чем это проводится сегодня.

Черная дыра представляет собой массивный объект, который, согласно классической физике, не способна покинуть никакая частица. В сферически-симметричном случае его размеры определяются гравитационным радиусом. Обычно черную дыру окружает аккреционный диск, состоящий из разогретой материи, часть которой падает внутрь объекта, а другая — вовне. Сверхмассивная черная дыра Sgr A* удалена от Земли на расстояние около 26 тысяч световых лет. Объект тяжелее Солнца более чем в 4 миллиона раз. Гравитационный радиус Sgr A* оценивается в 0,08 астрономической единицы.