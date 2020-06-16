Volvo АВ сократит 4,1 тыс. сотрудников по всему миру

Производитель грузовых автомобилей и автобусов Volvo АВ намерен во второй половине 2020 года сократить 4,1 тыс. служащих по всему миру в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщается в прес-релизе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эпидемия коронавируса и глобальные меры, которые были приняты для борьбы с ней, серьезно повлияли на нашу отрасль. Ожидается, что последствием станет снижение уровня спроса, и нам необходимо продолжать адаптировать к этому нашу организацию", - приводятся в сообщении слова главы концерна Мартина Лундстедта.

В Швеции будет уволено 1 250 служащих.

В первом квартале этого года компания сообщила о снижении в 2,2 раза чистой прибыли в годовом выражении - до 4,766 млрд шведских крон ($472,8 млн). Volvo АВ была основана в 1927 году, ее штаб-квартира находится в городе Гетеборг на западе Швеции.