Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 11 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 11 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным организации, коронавирусом заразились 11 031 905 человек, из них 523 777 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (2 788 395) приходится на США. Далее следует Бразилия (1 539 081).