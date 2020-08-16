ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 21,02 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 294 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 10 тыс. и превысило 755 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 15 августа, в мире были зарегистрированы 21 026 758 инфицированных и 755 786 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 294 237, число умерших увеличилось на 9 985.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 11 271 215. За сутки этот показатель вырос на 161 772. Число умерших там увеличилось на 7 749 и достигло 410 483. В Европейском регионе зарегистрированы 3 733 965 заразившихся и 213 674 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 29 260, умерли 365 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 971 104, зафиксировано 58 844 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 70 757, умерших - на 1 088.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 203 206. Далее следуют Бразилия (3 224 876), Индия (2 526 192), Россия (917 884), ЮАР (579 140), Перу (507 996), Мексика (505 751), Колумбия (433 805), Чили (382 111) и Иран (338 825).