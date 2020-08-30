Коста-Рика запросила у МВФ помощь на сумму $1,75 млрд

Власти Коста-Рики приняли решение запросить у Международного валютного фонда (МВФ) помощь на сумму $1,75 млрд для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом в субботу сообщает местная газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что кредит рассчитан на три года. По данным властей, дефицит бюджета в 2020 году может превысить 9% ВВП. Центральный банк республики прогнозирует сокращение экономики Коста-Рики на 5%. В апреле МВФ уже выделил центральноамериканской республике срочную финансовую помощь в размере $504 млн для борьбы с коронавирусом.

На данный момент общее число заразившихся в стране составляет 38 485, умерли 407 человек. Правительство страны 16 марта объявило чрезвычайное положение, которое предполагает приостановку работы учебных заведений и баров, закрытие пляжей и парков, отмену массовых мероприятий, а также закрытие границ. В мае власти разрешили работать ресторанам и спортивным залам при условии, что они не будут заполнены больше чем на 50%.