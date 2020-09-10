Время летит: Bloomberg намекнул на анонс новых Apple Watch

Корпорация Apple на презентации 15 сентября может представить новые часы Apple Watch. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Уточняется, что формулировка на официальном сайте компании не намекает на то, какой конкретно девайс будет представлен широкой публике. Тем не менее, в приглашении для СМИ есть фраза "Время летит", что в агентстве расценили как намек на презентацию новых часов.

Ранее NVIDIA презентовала новую линейку видеокарт на архитектуре Ampere. Особенность новой линейки NVIDIA в почти в два раза увеличенной производительности за счет перехода на 8-нм техпроцесс.