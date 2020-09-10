Время летит: Bloomberg намекнул на анонс новых Apple Watch
Корпорация Apple на презентации 15 сентября может представить новые часы Apple Watch. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Уточняется, что формулировка на официальном сайте компании не намекает на то, какой конкретно девайс будет представлен широкой публике. Тем не менее, в приглашении для СМИ есть фраза "Время летит", что в агентстве расценили как намек на презентацию новых часов.
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