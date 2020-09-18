Facebook усилит контроль за корпоративным общением своих сотрудников

Американская компания Facebook ужесточит правила обсуждения своими сотрудниками политических и социальных вопросов на корпоративной площадке Workplace. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя компании Джо Осборна, о таком намерении заявил персоналу ее глава Марк Цукерберг. "От наших сотрудников мы знаем, что они хотят иметь возможность участвовать в обсуждении социальных и политических вопросов, а не просто наблюдать за ними по ходу работы, - отметил Осборн. - Мы усовершенствуем требования к нашим сотрудникам, а также обновим рабочие инструменты с тем, чтобы сохранить в коллективе культуру уважения и инклюзивности".

Представитель компании указал, что сотрудники получат новую площадку для обсуждения вопросов, не относящихся к их прямым рабочим обязанностям. При этом на ней будут введены жесткие требования с тем, чтобы обсуждение велось в уважительном ключе, и никто из его участников не оказался оскорблен. Как указывает агентство Reuters, на такой шаг руководство компании пошло в связи с тем, что в последнее время критические сообщения сотрудников Facebook в адрес руководства нередко становились достоянием общественности.

Некоторые сотрудники Facebook ранее выражали несогласие с тем, что в соцсети не предпринимают мер в случаях, когда президент США Дональд Трамп публикует в ней сообщения, являющиеся, по их мнению, оскорбительными или содержащие заведомо ложную информацию. Особое недовольство вызвала запись американского лидера о протестах и беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Трамп тогда подчеркнул, что федеральные власти готовы взять ситуацию под свой контроль. Как он отметил, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Данная запись Трампа в Twitter была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. У аналогичного сообщения президента в Facebook не было таких примечаний со стороны администраторов соцсети.