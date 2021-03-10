SpaceX отложила до 11 марта запуск ракеты со спутниками Starlink
Американская компания SpaceX перенесла на четверг, 11 марта, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом компания сообщила во вторник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Теперь планируем запуск Starlink на четверг, 11 марта в 03:13 по времени восточного побережья - нужно время на дополнительные предстартовые проверки", - говорится в сообщении.
Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 4 марта.
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