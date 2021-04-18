МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал обогащать уран до 60%

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу подтвердило, что Тегеран начал обогащать уран до уровня 60% на ядерном объекте в городе Натанз. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6 [гексафторид урана], обогащенного до уровня 60% [изотопа] U-235, загружая UF6, обогащенный до 5% U-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на экспериментальном предприятии по обогащению ядерного топлива в Натанзе", - сообщили в МАГАТЭ.

При этом в оказавшемся в распоряжении Reuters конфиденциальном отчете организации уточняется, что "уровень обогащения UF6, произведенного на <...> объекте, составлял 55,3% U-235, как заявил агентству Иран". Сотрудники МАГАТЭ изучат образец обогащенного урана с предприятия в Натанзе, чтобы проверить, соответствуют ли эти сведения действительности.