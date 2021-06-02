Совбез ООН проведет 22 июня встречу высокого уровня по ситуации в Афганистане

Совет Безопасности (СБ) ООН планирует провести 22 июня встречу высокого уровня по ситуации в Афганистане и ЮНАМА - миссии всемирной организации в этой стране. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН июне, сообшает Trend со ссылкой на ТАСС

"Мы планируем провести встречу высокого уровня по ЮНАМА, Афганистану, это будет регулярная встреча", - сказал он, отметив, что большинство заседаний по этому вопросу проводятся на уровне постоянных представителей стран при ООН. В графике заседаний Совбеза ООН на июнь данное мероприятие намечено на 22 июня.