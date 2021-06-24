Бритни Спирс попросила суд отменить опекунство над ней

Американская певица Бритни Спирс выступила в среду на судебном заседании в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), попросив отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Неправильно заставлять меня делать то, чего я не хочу, - сказала она, выступая по видеосвязи. - Это опекунство должно закончиться. Я искренне верю, что это опекунство жестоко". "Я несчастна, я не могу спать, я так зла, я безумна. И я в депрессии. Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны быть в тюрьме", - добавила певица. "Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнью", - сказала она, подчеркнув, что готова "подать в суд" на свою семью.

Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

В 2019 году одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. В 2020 году назначенный судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В начале текущего года суд разрешил Бритни Спирс выступить на заседании лично.

Суд пока не принял окончательного решения относительно изменения опеки. Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов. Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе "Грэмми".