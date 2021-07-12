Аргентина подписала соглашение о покупке 20 млн доз вакцины компании Moderna

Правительство Аргентины подписало соглашение о покупке 20 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства южноамериканской страны.

"Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня подписало соглашение с компанией Moderna о поставках 20 млн доз ее вакцины Moderna против COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, вакцины начнут поставлять в Аргентину в первом квартале 2022 года. "Кроме того, достижение соглашения позволяет получить дозы этой вакцины в дар от правительства США в этом году", - отметили в ведомстве. Минздрав Аргентины рассчитывает, что в будущем сможет использовать препарат Moderna для вакцинации подростков.