В ВОЗ сообщили, что число гипертоников увеличилось за 30 лет в мире почти в два раза

Число людей с артериальной гипертензией выросло в мире за последние 30 лет почти вдвое - с 650 млн до 1,28 млрд. Примерно половина из них не знают о своем недуге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Она ссылается на "первый всеобъемлющий глобальный анализ тенденций в области распространения гипертонии, ее выявления, лечения и контроля", который провели ВОЗ и Имперский колледж Лондона, опубликовавшие результаты своего исследования в медицинском журнале The Lancet. Проанализировав данные измерений кровяного давления более 100 млн жителей 184 стран в возрасте 30-79 лет, ученые пришли к выводу, что с 1990 по 2019 год число людей с артериальной гипертензией "увеличилось с 650 млн до 1,28 млрд". Как отмечает ВОЗ, гипертония "значительно увеличивает риск болезней сердца, мозга и почек и является одной из основных причин смерти и заболеваний в мире". Этот недуг легко определить путем измерения кровяного давления, и его можно эффективно лечить лекарствами, которые стоят недорого.

Исследователи установили, что за три десятилетия доля страдающих от гипертонии людей в мире "изменилась мало", однако общее их число почти удвоилось, что эксперты объясняют ростом численности населения и повышением его среднего возраста. Кроме того, сейчас от этого недуга чаще страдают жители стран с низкими и средними доходами, тогда как в богатых государствах доля гипертоников снизилась. В 2019 году меньше всего эта доля была в Канаде, Перу и Швейцарии, а выше всего - среди женщин в Доминиканской Республике, на Ямайке и в Парагвае, а среди мужчин - в Венгрии, Парагвае и Польше. Более миллиарда страдающих от повышенного давления людей (82% от общемировой численности) живут в странах с низкими и средними доходами на душу населения.

Хотя гипертония относительно легко определяется и поддается лечению, около 580 млн человек не знают о ее наличии, поскольку им никогда не ставился такой диагноз. Около 720 млн человек не получают необходимого лечения. В частности, в ряде стран Африки, расположенных южнее Сахары, а также в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, островных тихоокеанских государствах уровень охвата таким лечением один из самых низких в мире. Профессор Имперского колледжа Лондона, один из авторов научной работы Маджид Эззати считает "провалом общественного здравоохранения" тот факт, что "в мире люди с высоким кровяным давлением все еще не получают необходимого лечения".