Стоимость биткойна превысила $54,9 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии ускорил рост и торговался на уровне $54,971 тыс. (+10,6%).

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 19:43 (GMT+), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным на 20:36 (GMT+), курс биткойна находился на уровне $54,509 тыс. (+9,68%).