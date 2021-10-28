Пользователи YouTube пожаловались на масштабный сбой

Пользователи из разных стран мира пожаловались на сбой в работе YouTube. Соответствующие данные приводит портал Downdetector, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Больше всего жалоб поступает из США, Канады, Франции, Великобритании и Японии.

Так, в 52% случаев они жалуются на проблемы с сайтом, у 29% не грузится видео, а еще 19% юзеров не могут войти в свой аккаунт.

Отметим, что в последнее время глобальные сервисы часто сталкиваются со сбоями.