YouTube скроет счетчик дизлайков

Видеохостинг Youtube объявил, что с 10 ноября скроет дизлайки под всеми видео. Об этом сообщается на сайте платформы, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Сама кнопка «Не нравится» останется, однако количество проставленных отрицательных реакций смогут увидеть только авторы контента. В компании отметили, что данное решение направлено на то, чтобы каналы с небольшой аудиторией не подвергались нападкам или преследованиям из-за неприязни. Также правила призваны содействовать «уважительному взаимодействию между зрителями и создателями».

Впервые о такой возможности сервис задумался весной 2021 года. Тогда выяснилось, что пользователи реже нажимают на кнопку «Не нравится», если сайт не отображает статистику.