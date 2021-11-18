Экс-футболист получил тюремный срок за инсценировку собственной смерти

В мире 18 ноября 2021 02:31 (UTC+04:00)
Экс-футболист получил тюремный срок за инсценировку собственной смерти

Бывшего футболиста гельзенкирхенского «Шальке-04» Хианника Камба приговорили к трем годам и десяти месяцам тюрьмы за мошенничество, сообщает WAZ, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2015 году игрок и его супруга оформили страховой полис, который удваивался в случае смерти в результате несчастного случая. Спустя полгода Камба погиб в ДР Конго в результате ДТП, а его жена получила €1,2 млн, из которых она израсходовала 150 тысяч. Также она получила €100 тысяч от работодателя экс-футболиста.

В 2018 году Камба пришел в посольство Германии в ДР Конго и заявил, что его супруга и мать организовали его похищение и только сейчас он смог спастись.

Суд немецкого города Эссена не поверил в историю с похищением и приговорил Камба к тюремному заключению. Его жена также получила три года и десять месяцев.

Футболист выступал за молодежные команды «Шальке» с 2003 по 2007 год. После завершения карьеры он работал техником-химиком на заводе.

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