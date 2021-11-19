Названо смертельно опасное количество яиц для человека

Ученые из американского Северо-Западного университета назвали количество яиц, которое может при употреблении в пищу оказаться смертельно опасным для человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Al Arabiya.

Употребление всего трех яиц в неделю может привести к развитию некоторых серьезных заболеваний. Это прежде всего происходит из-за того, что в яичном желтке содержится высокое количество холестерина.

Исследователи изучили данные о здоровье свыше 29 тысяч жителей США. Средний возраст участников составил 51,6 года, их состояние здоровья отслеживали на протяжении 17,5 лет.

Специалисты, проанализировав пищевые пристрастия участников исследования, заключили , что употребление всего трех яиц в неделю может привести с сердечно-сосудистым болезням. 5400 человек из общего числа обследуемых столкнулись с этими заболеваниями, 6132 человек умерли естественной смертью в течение 20 лет после начала наблюдения.

Также, отмечают специалисты, чрезмерное употребление яиц, особенно желтка, может привести к закупорке сосудов, атеросклерозу и повысить риск инсульта.