Японские ученые объявили о самоликвидации дельта-штамма COVID-19

Дельта-штамм коронавируса в Японии мог «самоликвидироваться», что привело к снижению заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РБК, пишет газета The Japan Times.

По словам профессора Национального института генетики Ицуро Иноуэ, дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в неструктурном белке под названием nsp14, который отвечает за способность SARS-CoV-2 «исправлять» имеющиеся ошибки и недостатки, что в итоге привело к «самоуничтожению» штамма.

Профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано тоже заявил, что вирус с поврежденным белком nsp14 имеет меньшую способность к воспроизведению, что может быть одним из факторов снижения числа новых случаев заражений коронавирусом. «Nsp14 происходит от вируса, и химическое средство для сдерживания этого белка может стать многообещающим лекарством, разработка которого уже ведется», — сообщил ученый.

снижение заболеваемости COVID-19 стали наблюдать в Японии через три месяца после выявления рекордного числа зараженных за сутки — почти 26 тыс. человек. По данным газеты, заболеваемость упала до 200 человек в сутки, а 7 ноября не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.