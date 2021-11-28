Один человек погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в Украине

Один человек погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в украинском городе Новая Одесса (Николаевская область), еще один доставлен в больницу с травмой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Известия, сообщило местное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Происшествие произошло ранее в субботу. По предварительным данным, в квартире на последнем этаже произошел взрыв бытового газа. Были разрушены четыре квартиры — две на четвертом и две на пятом этажах.

«В результате взрыва погиб один человек. У одного человека перелом предплечья — доставлен в больницу, два человека — в шоковом в состоянии, после обследования от госпитализации отказались», — сказано в тексте.

Спасатели эвакуировали из дома 54 жильца. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области. Ведутся поиски еще двух, вероятно, заблокированных под завалами человек.