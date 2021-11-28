Пока не ясно, является ли омикрон-штамма более заразным - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными, позволяющими утверждать, что омикрон-штамм заразнее других вариантов нового коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье ее женевская штаб-квартира, опубликовавшая обновленные данные о новом штамме, обнаруженном недавно на юге Африки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока не ясно, является ли "омикрон" более заразным (то есть легче передающимся от человека человеку) в сравнении с другими вариантами, включая вариант "дельта", - отметили в организации.

В ВОЗ пояснили, что число выявленных случаев заражения в Южной Африке выросло в районах, затронутых этим штаммом, однако на настоящий момент продлятся эпидемиологические исследования с целью выяснения того, связано это с "омикроном" или же с другими факторами.