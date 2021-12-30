Объем внешней торговли Китая в 2021 году достигнет $6 трлн
Объем китайского экспорта и импорта товаров в Китае по итогам 2021 года, как ожидается, достигнет $6 трлн, сообщило министерство торговли страны в четверг, передает Trend со ссылкой на Интерфакс
Это более чем на 20% выше показателя за 2020 год.
Торговые отношения между КНР и развивающимися странами стали ближе, заявил замминистра торговли Жэнь Хунбинь на пресс-конференции. По его словам, экспорт в эти государства в январе-ноябре составлял 49,5% общего объема зарубежных поставок.
Также чиновник отметил, что Китай построил за рубежом более двух тысяч складов в рамках наращивания международной электронной торговли. Их площадь превышает 16 млн квадратных метров.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО)
Сабаильские школьники, принявшие активное участие в международных олимпиадах, награждены грамотами (ФОТО)
Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией - Теймур Мусаев
Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана на освобожденных территориях (ФОТО)
В Азербайджане будут усилены рамки политики и реформ по расширению безналичных платежей в 2022 году - Центральный банк
Гюльнара Халилова создала коллекцию платков "Семь красавиц" в портретном жанре в честь 880-летия Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
Нормализация отношений Еревана и Анкары способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе – Захарова
Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Более 50% грузоперевозок Азербайджана в ноябре через систему «Единое окно» пришлось на воздушный транспорт
Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим органами по месту прохождения ими службы - Анар Керимов
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке Низами Гянджеви после реконструкции (ФОТО/ВИДЕО)