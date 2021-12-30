Объем внешней торговли Китая в 2021 году достигнет $6 трлн

Объем китайского экспорта и импорта товаров в Китае по итогам 2021 года, как ожидается, достигнет $6 трлн, сообщило министерство торговли страны в четверг, передает Trend со ссылкой на Интерфакс

Это более чем на 20% выше показателя за 2020 год.

Торговые отношения между КНР и развивающимися странами стали ближе, заявил замминистра торговли Жэнь Хунбинь на пресс-конференции. По его словам, экспорт в эти государства в январе-ноябре составлял 49,5% общего объема зарубежных поставок.

Также чиновник отметил, что Китай построил за рубежом более двух тысяч складов в рамках наращивания международной электронной торговли. Их площадь превышает 16 млн квадратных метров.