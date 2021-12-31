Власти Пекина с 1 января введут запрет на использование в городе пиротехники

Администрация китайской столицы с 1 января вводит полный запрет на использование фейерверков, петард и прочей пиротехники на территории всего города. Об этом сообщила в пятницу пекинская газета "Синьцзинбао", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет издание, данное правило будет действовать и в новогодние праздники. В Пекине больше не останется торговых точек, где жители могут приобрести пиротехнические изделия.

За нарушение данных правил будет полагаться штраф. Газета уточняет, что фейерверки в столице КНР теперь разрешены только при проведении крупных праздничных мероприятий общенационального и городского уровня после специального распоряжения правительства. Кроме того, исключением стали развлекательные шоу в парке отдыха Universal Beijing Resort, который открылся в сентябре в восточной части Пекина.