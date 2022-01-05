Страны ООН призвали к диалогу по ядерному оружию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу по вопросам контроля над ядерным оружием все страны, которые входят во всемирную организацию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", заявил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик
Так он прокомментировал отсутствие в совместном заявлении ядерной «пятерки» упоминаний о других государствах, которые владеют или предположительно владеют данными вооружениями.
«Генеральный секретарь ясно заявил, что хотел бы видеть полную ликвидацию ядерного оружия и, как он отметил в своем заявлении, для этого необходим диалог с участием стран, у которых есть ядерное оружие, и всех других стран ООН», — заявил Дюжаррик.
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