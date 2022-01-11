Появление "дельтакрон"-штамма сочли последствием лабораторной ошибки
Во Всемирной организации здравоохранения исключили вероятность появления в мире нового гибридного штамма "дельтакрон". Соответствующее заявление сделала в Twitter глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По ее словам, никакой комбинации штаммов выявить не удалось. Что же касается находки киприотских ученых, скорее всего, они попросту ошиблись.
Так, образец зараженной ткани могли загрязнить или же при лабораторном секвенировании закралась ошибка.
Новый вариант коронавируса – гибрид штаммов "омикрон" и "дельта" – обнаружили на Кипре ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Специалисты назвали его "дельтакрон".
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