Билл Гейтс спрогнозировал спад коронавируса в мире

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, что число заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после того, как волна омикрон-штамма стихнет. Своим мнением он поделился в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Гейтс заявил, что вместе с волной омикрон-штамма COVID-19 системы здравоохранения разных стран столкнутся с трудностями. Большинство тяжелых случаев болезни будет наблюдаться среди непривитых граждан, считает он. Однако Гейтс предрек спад заболеваемости коронавирусом после волны омикрона.

«После того, как "омикрон" пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп», - написал он.

Бизнесмен добавил, что у существующие вакцины от коронавируса обладают двумя недостатками. У привитых сохраняется риск заразиться COVID-19, а эффективность препаратов с течением времени уменьшается.« Нужны вакцины, которые предотвращают повторное заражение и действуют в течение многих лет», - призвал он.

Глава Microsoft также высказался о происхождении инфекции. Он сослался на данные, которые подтверждают о передаче вируса людям от иного биологического вида. «В будущем тоже будут вспышки болезней, произошедшие от других видов, так что мы должны инвестировать, чтобы подготовиться к ним», - подчеркнул миллиардер.