Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 340 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 340 млн, а количество летальных исходов - 5,57 млн. Об этом сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС

Согласно опубликованным ею данным, в ВОЗ поступили сведения о 340 543 962 инфицированных и 5 570 163 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 472 227, летальных исходов - на 9 184.

Максимум за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 20 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 933 319 случаев инфицирования. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 300 млн заразившихся была пройдена 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения и летальных исходов зафиксировано в США.