Названы самые распространенные симптомы омикрона у детей

Медики назвали насморк, кашель, боли в горле и усталость самыми распространенными симптомами заболевания омикрон-штаммом коронавируса у детей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Business Insider, ссылаясь на результаты исследования Zoe COVID Symptom Study.

По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, сопутствующими признаками заражения могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела. При этом эксперт отметила, что в ходе исследования она не встретила ни одного бессимптомного течения болезни у детей.

Среди более редких симптомов омикрон-штамма специалисты выделили нарушения ЖКТ в виде диареи, сыпь, а также воспаление верхних и нижних дыхательных путей.

В ходе исследования медики проанализировали нескольких сотен случаев заражения у детей от восьми до 12 лет. Эксперты основывались на данных мобильного приложения, с помощью которого жители Великобритании сообщают о наблюдаемых у себя симптомах.