Назван замедляющий старение популярный фрукт

Грейпфрут содержит вещества, замедляющие старение, заявила диетолог Светлана Зеленцова, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Она назвала полезные свойства популярного фрукта, богатого витаминами и микроэлементами. Особенно много в грейпфруте витамина С и кремния. Это означает, что он укрепляет иммунитет, а также повышает синтез коллагена, замедляет старение. «Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит», — подчеркнула специалист.

Нобилетин в составе фрукта полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. Антиоксидант геспередин полезен при борьбе с аллергией, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен. Кроме того, фрукт поможет тем, у кого есть застой желчи и сниженная кислотность желудочного сока. Кроме того, клетчатка полезна для кишечника.

При этом злоупотреблять грейпфрутом не стоит. Он подавляет действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме. Диетолог рекомендовала есть фрукт не чаще раза в неделю. Его не советуют есть при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам.