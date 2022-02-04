Генсек ООН встретится 5 февраля в Пекине с руководством КНР
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится в субботу с представителями руководства КНР, возможны контакты с другими мировыми лидерами. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Завтра он посетит ланч для глав государств, который организует Си Цзиньпин, и, как ожидается, встретится с руководством КНР, а также и другими лидерами, которые прибыли на Олимпиаду", - сказала она.
Канеко не уточнила, с кем именно Гутерриш проведет встречи, отметив, что окончательный график генерального секретаря прорабатывается.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Колебания цен подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор - замминистра Италии
Лента новостей
Грузинская нефтегазовая корпорация заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Турция готова сотрудничать с Азербайджаном для максимального использования потенциала TANAP - министр
Транспорт и коммуникации являются важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и ЕС - министр
MEDIA отреагировало на материал, распространенный Платформой по содействию защите журналистики и безопасности журналистов
Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации с Арменией без предварительных условий - министр
Состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении (ФОТО/ВИДЕО)
Колебания цен подчеркнули стратегическую важность таких инфраструктур, как Южный газовый коридор - замминистра Италии
Президент Ильхам Алиев: Потребуются дополнительные объёмы газа для газификации наших освобожденных территорий
По Трансадриатическому трубопроводу на европейский рынок транспортировано около 10 миллиардов кубометров газа - Кадри Симсон
Президент Ильхам Алиев: Албания получит азербайджанский газ, как только завершит строительство своей газораспределительной сети
Президент Ильхам Алиев: Доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, и я уверен, что их будет больше
Президент Ильхам Алиев: ВР проявляет большой интерес к работе на освобожденных территориях, особенно в Джебраильском районе
Президент Ильхам Алиев: На первом этапе на месторождении «Абшерон» будет добыто 1,5 миллиарда кубометров газа
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан за долгие годы зарекомендовал себя как надежный источник энергии
Президент Ильхам Алиев: Наша стратегия «зеленой энергии» находится на завершающем этапе планирования
Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время мы откроем в Гобу новую электростанцию мощностью почти 400 мегаватт
Президент Ильхам Алиев: Наша энергетическая политика всегда была очень открытой, прозрачной, бизнес-ориентированной и нацеленной на результат
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году Азербайджан экспортировал на международные рынки 19 миллиардов кубометров природного газа
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным поставщиком энергоресурсов на международные рынки
Балканские страны заинтересованы в продлении маршрута поставок азербайджанского газа в этот регион – Парвиз Шахбазов
Азербайджанский газ является самым актуальным и реальным источником для диверсификации - Петер Сиярто
Северная Македония скоро приступит к реализации проекта по присоединению к "Южному газовому коридору" – министр
Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии - еврокомиссар
Азербайджан готов сотрудничать со странами, желающими приобрести дополнительные объемы газа – министр
С формированием сильной и патриотичной молодежи Президент Ильхам Алиев заложил прочные основы для будущего Азербайджана - глава Фонда молодежи (Видео)
Общая сумма выданных бизнесу кредитов Банком АВВ в прошлом году составила около 800 миллионов манатов
Всемирно известный скрипач Гидон Кремер отметит 75-летний юбилей концертом в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)
"Южный газовый коридор" имеет большое значение для энергобезопасности Европы и перехода на чистую энергию – посол Великобритании
ЕС благодарит Азербайджан за усилия по наращиванию поставок газа по "Южному газовому коридору" – еврокомиссар
В Баку началась пресс-конференция по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (ФОТО)
Такие проекты, как Южный газовый коридор имеют решающее значение для снабжения всей Европы - вице-премьер Сербии (Интервью)