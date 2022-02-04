Генсек ООН встретится 5 февраля в Пекине с руководством КНР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится в субботу с представителями руководства КНР, возможны контакты с другими мировыми лидерами. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра он посетит ланч для глав государств, который организует Си Цзиньпин, и, как ожидается, встретится с руководством КНР, а также и другими лидерами, которые прибыли на Олимпиаду", - сказала она.

Канеко не уточнила, с кем именно Гутерриш проведет встречи, отметив, что окончательный график генерального секретаря прорабатывается.