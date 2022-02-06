Гобелен Пабло Пикассо “Герника” вернулся в зал Совета Безопасности ООН

В мире 6 февраля 2022 08:16 (UTC+04:00)
Гобелен Пабло Пикассо “Герника” вернулся в зал Совета Безопасности ООН

Семья Рокфеллеров вернула известный гобелен Пабло Пикассо "Герника" после реставрации на почетное место в зале Советова Безопасности Организации Объединенных Наций в субботу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

Гобелен с изображением картины, сотканный ателье J. de la Baume-Durrbach, вернули после годичного отсутствия с февраля 2021 года.

Гобелен был заказан в 1955 году бывшим вице-президентом США и губернатором Нью-Йорка Нельсоном Рокфеллером и предложен ООН в кредит в 1984 году. В начале прошлого года Нельсон А. Рокфеллер-младший, сын покойного вице-президента и губернатора, которому принадлежит гобелен "Герника", уведомил Организацию Объединенных Наций о своем намерении вернуть его. ООН вернула его ему в феврале 2021 года.

Рокфеллер заявил в заявлении в субботу, что гобелен возвращается в аренду Организации Объединенных Наций, однако он намерен пожертвовать работу Национальному фонду сохранения исторических ценностей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Нельсону Рокфеллеру - младшему.

"Это очень приятные новости после года трудностей и раздоров по всему миру", - заявил он.

"Гобелен Герника говорит миру о настоятельной необходимости укрепления международного мира и безопасности"," написал глава ООН.

Оригинальное полотно Пикассо "Герника" находится в Испании. На картине в манере кубизма изображены последствия авианалета немецкой авиации на испанский город Герника во время гражданской войны 1937 года. Гобелен был создан в 1955 году с оригинала картины под руководством Пабло Пикассо.

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