Глава ВОЗ заявил, что мир не готов к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии COVID-19. Обеспокоенность по этому поводу он выразил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главе ВОЗ, выступившему на форуме, задали вопрос, считает ли он возможным предотвращение новой пандемии. Отвечая на него, Гебрейесус сказал: "Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы". "Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией, - продолжил Гебрейесус. - Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство".

Генеральный директор ВОЗ обратил внимание на отсутствие должных инвестиций в подготовительные мероприятия. "Можно ли быть готовым к пандемии при таком положении дел? Не думаю", - резюмировал он.