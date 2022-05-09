В Боливии в ДТП с автобусом погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли и еще 15 получили травмы в результате ДТП на востоке Боливии. Об этом сообщил в воскресенье руководитель дорожного управления департамента Оруро Рикардо Сапата, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, погибли пять человек. Кроме того, была оказана помощь 15 пассажирам, которые получили травмы и были помещены в больницы города Оруро", - приводит его слова агентство Ахенсиа Боливиана де Информасьон.

Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус перевернулся. Авария произошла в населенном пункте Пария в 20 км от столицы департамента.