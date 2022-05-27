Эмир Катара хочет видеть Зидана в роли главного тренера «ПСЖ»

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани хочет видеть Зинедина Зидана в роли главного тренера французского «ПСЖ», передает журналист Фабрис Хокинс в своих соцсетях, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отмечается, что Аль Тани не рассматривает других вариантов, но пока договориться со специалистом не удается.

Также в команде сомневаются в том, что Зидан и будущий спортивный директор Луиш Кампуш смогут сработаться.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.