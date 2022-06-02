Apple изобрела часы со встроенной камерой

Apple запатентовала прототип часов со встроенной камерой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщает издание Patently Apple.

Изобретение американской компании обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Судя по изображениям, инженеры корпорации установили камеру в коронку часов Apple Watch. Согласно описанию, данную опцию можно будет использовать для съемки фото и видео прямо с запястья пользователя.

В документах уточняется, что для фотосъемки пользователь устройства может развернуть часы, чтобы коронка с камерой была направлена на объект. Также благодаря специальному интерфейсу Apple Watch можно снять с площадки и взять в свободную руку. Для получения более качественных фото в гаджет встроили светодиод, который выполняет функции вспышки.

По словам журналистов, ранее Apple уже патентовала подобное изобретение. В 2019 году компания зарегистрировала ремешок для часов, в который была установлена камера. В смарт-часах Apple Watch, которые компания выпускает серийно, не используется камера.