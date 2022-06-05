КНДР запустила восемь ракет малой дальности в сторону Японского моря

КНДР запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

К настоящему времени сведений о возникновении ущерба в связи с произошедшим не поступало.

Ранее о запуске, предположительно, баллистической ракеты КНДР сообщила береговая охрана Японии. Она, в частности, потребовала от коммерческих судов в зоне Японского моря соблюдать повышенные меры безопасности и следить за информацией. Береговая охрана призвала также ни в коем случае не приближаться к плавающим фрагментам ракеты в случае их обнаружения.

С начала года КНДР провела более десяти испытаний вооружения. Последнее состоялось 25 мая, тогда, по информации южнокорейских военных, были запущены три баллистические ракеты, включая одну межконтинентальную.