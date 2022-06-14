Инфантино рассказал о работе над введением чистого игрового времени матча в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) работает совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) над вопросами, касающимися введения чистого игрового времени матча, и внесет несколько предложений, которые будут учтены и протестированы. Об этом в понедельник заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого приводит портал Calciomercato, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Другие вопросы, над которыми мы работаем с IFAB, связаны со временем матча, чистым временем игры, - сказал Инфантино. - Мы должны понять, как решить эту проблему. Я считаю, что неприемлемо, когда игра, которая должна длиться полтора часа, фактически идет от 46 до 48 минут. Мы внесем несколько предложений, которые затем будут учтены и протестированы".

"Найдутся люди, которые отнесутся к этому скептически, но IFAB открыт для любых предложений по улучшению игры", - добавил президент ФИФА.