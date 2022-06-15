Пентагон заявил, что КНР способна увеличить свой ядерный арсенал в 3-4 раза за 10 лет

Китай может увеличить размер своего ядерного арсенала за ближайшие десять лет в три или четыре раза. С таким прогнозом выступил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай находится в разгаре ошеломляющего расширения своего ядерного арсенала, вероятно, увеличивая его размер в 3-4 раза за следующее десятилетие", - заявил заместитель руководителя военного ведомства США, выступая на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.

"Перспектива стоять лицом к лицу [одновременно] с двумя ядерными державами - ровнями в количественном и качественном отношениях - стала бы новым феноменом. Мы с этим в настоящее время не сталкиваемся, но где-то в 2030-х годах дело может обстоять именно таким образом", - подчеркнул Кол. Под этими двумя ядерными державами он имел в виду Россию и КНР.

При этом замминистра утверждал, что США по-прежнему рассматривают собственные ядерные вооружения прежде всего как средство сдерживания.