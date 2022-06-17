МКС скорректировала орбиту для уклонения от космического мусора

Российские специалисты провели коррекцию орбиты МКС для уклонения от космического мусора. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в "Роскосмосме".

"В 22:03 мск были включены двигатели грузового корабля Прогресс МС-20: они проработали 275 с, а величина импульса при этом составила 0,5 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 890 м", - сообщили в госкорпорации.

"По данным нашего ЦУПа, опасное сближение прогнозировалось в 00:50 мск на расстоянии 285 метров", - говорится в сообщении.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин добавил, что МКС пришлось уклоняться от обломка спутника "Космос-1408", сбитого Россией в прошлом году.